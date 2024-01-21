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«Известия» показали работу российских артиллеристов вблизи позиций ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы ведут интенсивные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Кадры их работы 21 января показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По его словам, особенность нынешнего этапа боевых действий заключается в более тесных и плотных боях. При этом огневая точка артиллеристов Российской армии находится довольно близко к позициям врага.

«Намного интенсивнее. В десятки раз. Сейчас толком не замолкаем, даже так скажу. Постоянно», — рассказал корреспонденту командир расчета с позывным Ляля.

Перед поражением целей бойцы ВС РФ маскируют орудия для защиты от FPV-дронов противника. После команды «Выстрел» артиллеристы осуществляют точный удар по заданным координатам. Несмотря на использование уменьшенного снаряда, чувствуется мощная отдача, отметил Сафиулин.

Сразу же после первого выстрела российские военные заряжают второй снаряд. По их словам, интенсивная работа иногда продолжается целый день.

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Ранее, 19 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал, как работают подразделения российских гаубиц к северу от Донецка. Он отметил продвижение штурмовых отрядов, которые подавляют работу вражеских пушек и огневых точек на передовой. Сверху за всем наблюдают корректировщики, поскольку от их внимательности также зависит успех любого боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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