Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Четыре человека выжили при крушении самолета Falcon 10 с россиянами на борту в афганской провинции. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на посольство РФ в Афганистане.
Отмечается, что местная наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет.
«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно, четыре живы (у них различные травмы), судьба двоих человек уточняется», — говорится в сообщении Росавиации.
Кроме того, министерство транспорта и авиации Афганистана в соцсети X (бывш. Twitter) опубликовали кадры местности, где велись поиски воздушного судна.
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