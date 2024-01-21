Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировоградской области

В городе Кропивницкий (ранее Кировоград) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Об этом 21 января сообщает издание «Страна.ua».

«В Кропивницком во время воздушной тревоги, объявленной в 13:46, прогремели два взрыва», — сказано в его Telegram-канале.

Иных подробностей не приводится.

В Минобороны России пока не комментировали эти сообщения.

По данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о том, что в Киевской области была объявлена воздушная тревога.

До этого, 18 января, сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. Иных подробностей не приводилось.

За день до этого стало известно о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке. Тогда в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.