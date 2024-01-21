У побережья Крыма заметили самолет ВМС США во время попытки удара ВСУ

Самолет Военно-морских сил США курсировал неподалеку от западного побережья Крыма во время попытки удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из данных портала Flightradar24 на 21 января.

По этой информации, борт Boeing P-8A Poseidon кружил приблизительно в 250–300 км от западных берегов полуострова, находясь в воздушном пространстве над черноморским побережьем Румынии. Это происходило примерно в то же время, когда Минобороны России сообщило о перехвате над Черным морем двух украинских ракет.

Самолет прибыл туда с Сицилии, а именно из района, где находится американская военно-морская авиабаза Сигонелла. Вскоре после сообщения МО РФ он взял курс на юго-запад и переместился в район Констанцы. В то же время российское оборонное ведомство сообщило о перехвате у Крыма еще одной украинской ракеты.

Ранее в этот день в МО РФ сообщали о двух сбитых ракетах ВСУ над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова около 14:00 мск и еще одной — около 14:30.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские ПВО сбили воздушную цель над акваторией в районе Севастополя. Он отметил, что повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. Развожаев попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. На фоне попыток атак ВСУ в городе два раза объявлялась воздушная тревога.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.