Российские модернизированные танки Т-80БВМ доказали свое превосходство над немецкими Leopard 2 в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом 17 января написало китайское издание Sohu.

«Российский Т-80БВМ заработал себе боевую славу. Очутившись рядом с ним, немецкий Leopard явно почувствовал себя лишним! Ведь [Вооруженные силы Украины] пока не могут приспособить его к тяжелым военным условиям», — указано в публикации.

В качестве наиболее ощутимого преимущества Т-80БВМ авторы называют наличие мощного газотурбинного двигателя, что обеспечивает его проходимость в любых условиях. Благодаря такой силовой установке машина легко контролирует ситуацию на поле боя, а также быстро приспосабливается к новой обстановке, отмечает портал.

«Leopard 2 в этом отношении куда хуже: он, например, застревает в грязи. Также глубокое впечатление производит огневая мощь российской машины», — добавляют авторы.

Кроме того, в модернизированный танк Т-80БВМ внедрили систему связи, которая быстро улавливает и передает сигналы; к тому же его оснастили передовыми приборами управления огнем и ночного видения, резюмируется в статье.

Ранее, 17 января, политолог, военный эксперт Алексей Живов отметил, что танки Leopard 2 являются достаточно уязвимыми, несмотря на множество их достоинств, таких как подвижность и хорошая электроника. Он указал, что единственным достаточно защищенным местом является лобовая проекция машины. По словам эксперта, танки уязвимы к атакам беспилотников, поскольку они могут подлететь к боевой машине с любой стороны.

До этого, 15 января, в Центральном доме Российской армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившихся в ходе спецоперации, и вручение четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью 2023 года. Им вручили сертификаты номиналом 500 тыс. рублей.

5 января журнал Military Watch Magazine написал, что модернизированные российские танки Т-80БВМ продемонстрировали в зоне спецоперации превосходство над немецкими Leopard. Западная техника постоянно вязнет в грязи, что касается в том числе и современной модификации Leopard 2.

Минобороны РФ 2 января опубликовало кадры, на которых российские войска уничтожили взвод танков Leopard 2A6 ВСУ на сватовском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.