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Разбившийся на Falcon 10 бизнесмен из Волгодонска был участником смертельного ДТП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Волгодонский предприниматель Анатолий Евсюков, который находился вместе с женой Анной на борту потерпевшего в Афганистане самолета Falcon 10, являлся одним из участников ДТП со смертельным исходом. Об этом 21 января сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на данные от источника в правоохранительных органах.

Известно, что авария произошла в январе 2006 года на 60-м км автодороги Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Тогда водитель автомобиля ВАЗ-21 093 сбил двух пешеходов — мужчин 1952 и 1958 годов рождения. В это же время за рулем Mercedes Е200 по трассе двигался Евсюков. Не справившись с управлением, бизнесмен допустил наезд на этих же пешеходов. В результате после полученных травм один из пострадавших скончался в больнице. У второго пешехода был перелом голени.

По данным СМИ, в Волгодонске за Евсюковым закрепилось звание «король рынков». В 1999 году он открыл рынок «Машенька», а позднее рынки «Авангард» и «Анна». Сам предприниматель, который родился в 1958 году в Челябинской области, когда-то переехал в Волгодонск, чтобы строить завод «Атоммаш».

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Ранее, 21 января, источник «Известий» рассказал, что в потерпевшем крушение в горах Афганистана самолете находился 65-летний бизнесмен из Волгодонска Анатолий Е. Предприниматель сопровождал в полете свою 64-летнюю супругу Анну, для которой организовали перелет с двумя медиками на борту.

О том, что частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту потерпел крушение, стало известно ранее в воскресенье. В Росавиации уточнили, что воздушное судно принадлежало российской компании и направлялось в Москву. Лайнер пропал с радаров накануне вечером. Самолет следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где борт совершил посадку для дозаправки. Спустя некоторое время после вылета из Индии над Афганистаном он отклонился от курса и врезался в гору Топхан в провинции Бадахшан, расположенной в 20 км от госграницы с Таджикистаном.

Сын находившейся на борту женщины рассказал, что рейс перевозил его заболевшую в Таиланде мать, которая за месяц до этого попала там в больницу. Несколько дней назад было принято решение об отправке ее на лечение в Боткинскую больницу в Москве. Как отмечалось, у женщины была сложная медицинская ситуация — у нее перестали функционировать почти все внутренние органы.

По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Как сообщил источник «Известий», предварительной причиной крушения самолета стала техническая неисправность — в самолете отказали оба двигателя. До крушения пилот сообщал о технических проблемах. В частности, он доложил о малом остатке топлива из-за встречного ветра и решении следовать на запасной аэродром в Душанбе. Обломки самолета пока не найдены, о судьбе экипажа также ничего не известно.

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