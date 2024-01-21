Путин и президент Египта дадут команду на заливку бетона на АЭС «Эд-Дабаа»
Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой примет участие в мероприятии по заливке бетона в основание четвертого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Эль-Дабаа». Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Речь идет о совместном участии [президентов] в церемонии. Они выступят и дадут команду на заливку первого бетона», — пояснил он ТАСС на вопрос о программе встречи двух лидеров.
Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о возведении атомной станции «Эль-Дабаа» в ноябре 2015 года. Работы на первом энергоблоке АЭС начались в июле 2022 года, а на втором — в ноябре.
Позже, 31 августа 2023-го, «Росатом» получил лицензию на строительство четвертого энергоблока. 19 ноября на стройплощадке второго энергоблока начался монтаж устройства локализации расплава («ловушки расплава») — одного из главных элементов пассивных систем безопасности.
На АЭС будут расположены четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Общая мощность станции составит почти 4,8 ГВт. Строительство всех четырех блоков планируется завершить к 2028–2029 годам.