Мать медбрата с борта Falcon 10 сообщила о его сопровождении больной россиянки

Мать россиянина, который находился на борту самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, сообщила, что ее сын работал медбратом и, предположительно, сопровождал больную гражданку РФ. Об этом она рассказала «Известиям» 21 января.

Ранее в этот день сын находившейся на борту россиянки сообщил изданию, что экипаж Falcon 10 перевозил ее заболевшую мать из клиники Таиланда в Россию. Сообщалось, что у женщины перестали функционировать почти все внутренние органы, местные врачи поставили ей диагноз «септический шок».

«Знаю, что у него был перелет в Паттайю. Он был медбратом, сопровождал пациентов либо в одну сторону, либо в другую», — рассказала мать медбрата.

Женщина отметила, что сын работал на подстанции и, предположительно, его пригласили сопровождать семью, которая летела из Таиланда.

«У него оставалась смена. После смены ближе к вечеру я ему написала. Он написал, что у него командировка в Паттайю. В последний раз я с ним связывалась 20 января вечером», — сказала она и добавила, что ей позвонили утром 21 января и сообщили о пропаже самолета.

О крушении Falcon 10 стало известно ранее в этот день. Пассажирский самолет разбился в горах афганской провинции Бадахшан. По данным агентства Pajhwok News, судно отклонилось от первоначального курса и упало в высокие горы в районе Топхана Зебакского района.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Судно перестало выходить на связь 20 января.

Предварительно, на борту находились шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и следовал из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где он совершил посадку на дозаправку.

По данным источника «Известий», на борту находились два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг.

Как узнали «Известия», изучив реестр на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик групп», эксплуатанта самолета Falcon 10, по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Так, у компании не было права выполнять коммерческую перевозку. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).