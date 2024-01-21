Ганчев назвал число контролируемых ВС РФ населенных пунктов в Харьковской области

С освобождением Крахмального Вооруженные силы (ВС) РФ контролируют 35 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев 21 января.

«35 населенных пунктов контролируется нашей армией. Администрация продолжает свою работу, и мы сразу приступим к выполнению своих обязанностей на освобожденных участках нашего региона, как только это будет возможно», — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили об освобождении Крахмального в Харьковской области. Отмечалось, что данный результат был достигнут в связи с успешными и активными действиями подразделений Западной группировки российских войск.

До этого, 18 января, в оборонном ведомстве РФ сообщили об освобождении Веселого в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как уточнялось, населенный пункт был взят в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск.

Кроме того, 25 декабря 2023 года российские военные освободили город Марьинку, расположенный к западу от Донецка. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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