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«Новатэк» назвал причиной пожара в Усть-Луге внешнее воздействие

«Новатэк»: причиной пожара в Усть-Луге стало внешнее воздействие
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Причиной пожара в терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, предварительно, стало внешнее воздействие. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ночью на производственном комплексе «Новатэк — Усть-Луга» произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия», — цитирует ее сообщение «РИА Новости».

В компании подтвердили информацию, что пожар локализован и пострадавших нет.

При этом в терминале остановлен технологический процесс, а на месте работает оперативный штаб по ликвидации последствий, добавили в пресс-службе. В частности, сотрудники МЧС России, оперативные службы и специалисты предприятия контролируют остаточное выгорание углеводородного сырья.

Уточняется, что оценка причиненного ущерба будет произведена позднее.

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О пожаре в порту ранее в этот день сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденков. Он отметил, что пострадавших в результате случившегося нет. Как уточнил глава региона, к тушению пожара привлечены местные силы и средства МЧС и Леноблпожспаса.

Позже в единой диспетчерской службе Кингисеппского района по Усть-Луге сообщили «Известиям», что пожар локализован. На место были направлены 11 расчетов, включая пожарный поезд. В свою очередь глава района Юрий Запалатский сообщил в беседе с «Известиями», что в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают следственные органы.

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