В Гонконге после марафона один человек умер и 842 получили травмы

Мужчина умер после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге, 842 участника получили травмы. Об этом 21 января сообщает радиостанция RTHK.

Марафон прошел ранее в этот день. По данным радиостанции, мужчина в возрасте 30 лет потерял сознание на платформе станции метро «Тинь Хау», когда возвращался с забега. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Радиостанция также сообщила, что в больницы для оказания помощи было доставлено свыше 39 человек. У одного остановилось сердце на финише дистанции в 10 км, но его удалось спасти.

Всего 842 участника марафона получили различные травмы, дополняет RTHK.

Победителем марафона среди мужчин стал кениец Андерсон Серой. Его результат — 2 часа 12 минут 50 секунд. Среди женщин лидировала представительница Эфиопии Медина Армино с результатом 2 часа 28 минут 47 секунд, уточняет «Газета.Ru».

Standard Chartered Hong Kong Marathon проходит каждый год с 1997 года. Дистанция составляет 42, 195 км.