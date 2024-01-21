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Число погибших при атаке ВСУ на рынок в Донецке возросло до 18 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке возросло до 18 человек. Об этом 21 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Обновляются данные последствий чудовищного обстрела Кировского района. На текущий момент известно о 18 погибших и 13 раненых», — сказано в его Telegram-канале.

Кулемзин добавил, что информация о последствиях продолжает поступать.

ВСУ обстреляли территорию рынка с большим скоплением людей в Кировском районе Донецка ранее в этот день. На кадрах, которые опубликовали «Известия», видно, что тела погибших мирных жителей лежат на земле неподалеку от торговых павильонов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что рынок подвергся атаке в выходной день — воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Одна из очевидиц обстрела сообщила «Известиям», что ВСУ целенаправленно били по магазинам, а после ударов загорелись торговые палатки.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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