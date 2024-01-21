Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок

Экс-председатель верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 21 января.

Как уточняется, лидер КНДР Ким Чен Ын почтил его память. От имени лидера КНДР возложили венок. Он также выразил свои соболезнования семье и близким Цой Тхэ Бока.

ЦТАК пишет, что ушедший из жизни экс-председатель парламента КНДР был «верным солдатом революции, преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру». Отмечается, что он внес значительный вклад в революционное дело и относился к числу ветеранов партии.

Цой Тхэ Бок был на должности председателя верховного народного собрания КНДР с 1998 по 2019 год — 20 лет.

Как уточняет корейское издание Hankyung, он скончался от инфаркта.