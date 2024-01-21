Карта спецоперации на Украине 21 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 21 января можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области.

На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника на южнодонецком направлении составили до 70-ти военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновка (ДНР).

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 957 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 708 танков и других боевых бронированных машин, 1203 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7799 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 698 единиц специальной военной автомобильной техники.

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