Вооруженные силы (ВC) РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников у населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России отразили на купянском направлении семь атак украинской армии, на краснолиманском — три, на донецком — две и на южнодонецком — одну.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток были перехвачены тактическая ракета «Точка-У», два снаряда американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Помимо этого, уничтожены 43 украинских беспилотника.

Ранее в этот день в Минобороны РФ также сообщили об освобождении населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Как уточнялось, он был взят в результате успешных активных действий подразделений Западной группировки войск.

До этого, 17 января, в оборонном ведомстве России сообщили, что войска страны нанесли накануне высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Здание было разрушено. В результате удара около 60 боевиков было уничтожено, более 20 — ранено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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