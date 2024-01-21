В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны музейные ценности

Власти Германии должны вернуть музеям Республики Крым ценности, которые были похищены в годы фашистской оккупации. Об этом 21 января заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он отметил, что, согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в Германию, включая сокровища Алупкинского дворца-музея. В целом фашисты и их пособники в годы войны похитили из СССР и уничтожили свыше 1 млн единиц музейного хранения.

«Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжелые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное», — цитирует Константинова «РИА Новости».

Он отметил, что данный вопрос было бы абсолютно рассмотреть и в судебном порядке. По его словам, потребовать возврата экспонатов можно будет после «очередной победы над Западом», так как призывы, не подкрепленные силой, западные страны будут игнорировать, отмечает «Газета.Ru».

«Компенсация наших потерь должна жестче проводиться. Любить нас там всë равно не будут, а наше великодушие расценивают как слабость. Ощущая чью-то слабость, они наглеют. Но говорить обо всем этом можно будет только после того, как мы победим. Требования, не подтвержденные силой, Запад проигнорирует, как бы справедливы они ни были», — отметил глава парламента.

Ранее, в январе 2021 года, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), после чего состоялась передача 12 икон Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю, которые были похищены нацистами и вывезены из СССР в Германию в годы Великой Отечественной войны. Иконы были обнаружены за рубежом у частного коллекционера. Где именно были найдены иконы и какие именно переданы монастырю, не уточнялось.

До этого, в 2018 году, в немецком посольстве в Москве призывали Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с немецкой территории после Второй мировой войны. Об этом «Известиям» заявили, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс. При этом в дипмиссии отметили, что Берлин в свою очередь готов продолжать переговоры по возвращению российского наследия, находящегося на территории Германии.