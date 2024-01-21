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Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ

«РИА Новости»: при конфискации активов РФ Запад может потерять $288 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конфискация Западом резервов Центробанка (ЦБ) России может обойтись ему в $288 млрд. Об этом 21 января пишет «РИА Новости», основываясь на своих подсчетах национальных статистических данных стран.

Агентство указывает, что, по последним доступным данным, объем прямых инвестиций Евросоюза (ЕС), G7, Австралии и Швейцарии в экономику РФ на конец 2022 года составил $288 млрд. Эта сумма могла вырасти из-за перевода этих средств на счета типа С, учитывая запрет на вывод недружественными резидентами средств из России.

По данным агентства, Евросоюзу принадлежат активы на сумму $223,3 млрд. Доля Кипра составляет $98,3 млрд, Нидерландов — $50,1 млрд, а ФРГ — $17,3 млрд. Также в топ-5 входят Франция с активами на сумму $16,6 млрд и Италия ($12,9 млрд). Доля остальных государств — $28,1 млрд.

Кроме того, среди стран G7 большая часть инвестиций в экономику России приходится на Великобританию. Соединенное Королевство инвестировало на конец 2021 года примерно на $18,9 млрд. Что касаемо США, на конец 2022-го доля их активов составляла $9,6 млрд. Япония же имела российские активы на сумму $4,6 млрд, а Канада — $2,9 млрд.

Агентство указывает, что на конец 2022-го доля Швейцарии и Норвегии в российской экономике составила $28,5 млрд и $139 млн. Австралии же на конец 2023-го принадлежали $683 млн.

Еврострадания: конфискация российских активов ударит по Евросоюзу
Будут ли приняты контрмеры со стороны РФ

Ранее, 18 января, Reuters сообщило, что конфискация российского имущества несет финансовые риски для стран Запада и не является панацеей для Украины. Агентство также указало на обеспокоенность некоторых высокопоставленных западных чиновников, которая заключается в том, что конфискация активов РФ, вложенных в государственные облигации, номинированные в евро, долларах США и британских фунтах, может подорвать готовность центральных банков хранить резервы друг друга.

До этого, 16 января, вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем сообщил, что ЕС начал «техническую работу» по передаче российских активов Украине. Он отметил твердое намерение Бельгии быстро продвигаться в этом вопросе.

Днем ранее агентство Bloomberg предупредило, что возможная конфискация замороженных на Западе активов РФ может вызвать не только ответную реакцию, но и фрагментацию финансовых рынков. Согласно прогнозу, в таком случае основной удар от последствий придется на Европу.

В конце декабря минувшего года министр финансов РФ Антон Силуанов указал, что в случае конфискации Западом российских замороженных средств РФ примет симметричные ответные меры. Он отметил, что в стране достаточно замороженных европейских активов на счетах С, в том числе обязательства по дивидендам перед контрагентами из недружественных стран.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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