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Сюжет:

Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине

Спикер Джонсон: США должны знать, к чему приведет конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Представители Республиканской партии в конгрессе США хотят получить от администрации президента страны Джо Байдена четкую формулировку, к чему должен привести конфликт между Россией и Украиной. Об этом 17 января заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Конгрессмен отметил, что Белый дом должен дать ответы на критически важные вопросы, которые волнуют американцев, относительно Украины.

«Мы должны знать стратегию, знать, как Украине выйти из этого конфликта», — цитирует политика Fox News.

Джонсон добавил, что Вашингтон постоянно запрашивает у конгресса миллиарды долларов, но на деле до сих пор «не предоставил Украине достаточно помощи», включая запрошенные Киевом вооружения. В связи с этим не совсем понятно, в чем заключаются дальнейшие действия США.

«Господин президент, президент [США Джо] Байден, делайте свою работу. Исправьте катастрофу, которую вы создали. <…> У вас есть полномочия прямо сейчас положить ей конец», — отметил спикер.

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Ранее, 10 января, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что огромные суммы денег, которые США тратят на поддержку Украины, бессмысленны, поскольку для Киева в этом конфликте нет никакого прогресса, только новые смерти. Так Маск прокомментировал одну из версий законопроекта, предполагающего выделение из государственного бюджета Соединенных Штатов $65 млрд.

Тогда же американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена отказывается верить в поражение Украины. Карлсон подчеркнул, что у США больше нет денег, которые можно было бы отдать Киеву или кому-либо еще. Кроме того, он указал, что Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поддержку на «столько, сколько потребуется», однако «это не имеет никакого смысла».

До этого, 7 января, Джонсон также высказывался, что «администрация президента Байдена не говорит с американцами начистоту». Кроме того, он указал на необходимость прозрачности отчетов о расходах «драгоценных средств американских налогоплательщиков».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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