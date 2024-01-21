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На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников

Соскин: Париж в ярости из-за гибели французских наемников на Украине
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Фото: REUTERS/Ukrinform
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Гибель французских наемников в Харькове привела руководство Франции в ярость. Об этом рассказал на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 20 января.

Он считает, что Париж винит в их гибели украинского министра обороны Рустема Умерова. В качестве подтверждения своей мысли Соскин сообщил, что визит Умерова во Францию даже был отменен на следующий день после сообщений об ударе по расположению французских наемников.

Ранее стало известно, что в результате удара в Харькове около 60 наемников было уничтожено, более 20 — ранено.

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19 января в МИД РФ заявили послу Франции Пьеру Леви, прибывшему туда после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), что гибель французских наемников лежит на совести официального Парижа.

Кроме того, в тот же день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

20 января лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в соцсети X призвал пресечь пропаганду, побуждающую людей ехать наемниками на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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