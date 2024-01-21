Глава Wildberries Бакальчук назвала пожар на складе под Петербургом испытанием

Компания Wildberries после случившегося пожара на одном из своих складов в Шушарах круглосуточно работает над восстановлением логистической инфраструктуры предприятия. Об этом 20 января сообщила основательница и генеральный директор данного маркетплейса Татьяна Бакальчук в Telegram-канале «WB на связи!».

«Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — указывается в опубликованном видеообращении.

Бакальчук также выразила благодарность за все слова поддержки, поступившие в адрес сотрудников маркетплейса.

Она также отметила, что случившийся пожар в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга стал огромным испытанием для всей команды компании.

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар: пламя распространилось на 70 тыс. кв. м, здание обрушилось, а товары были уничтожены. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. 18 января в главный офис Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы.

19 января стало известно, что здание склада не было застраховано.