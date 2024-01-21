Замминистра обороны Украины захотел отказа РФ от своего ядерного оружия
Заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия.
Он отметил, что любое противостояние заканчивается за столом переговоров, это относится и к украинскому конфликту.
«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — сказал Гаврилюк в интервью изданию Der Tagesspiegel.
Он убежден, что Украина, должна «восстановить» границы 1991 года, а против России должны быть предприняты «превентивные механизмы».
Ранее, 17 января, заместитель председателя комитета парламента республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус сказал, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что полуостров является частью ядерной державы. Таким образом он прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который уверен в том, что кто контролирует Крым, тот и выиграет в конфликте.
15 января бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут пойти на применение ядерного оружия на Украине в попытках не допустить поражения украинской армии.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 29 сентября заявил, что некоторые считают трусостью вопрос об эскалации со стороны России или о применении ядерного оружия, а другая крайность состоит в том, что «не нужно делать ничего для помощи Украине, потому что это автоматически означает, что будет третья мировая война». По его мнению, ответ находится посередине между этими двумя позициями.
До этого, 1 марта, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил порталу Maverick News, что Россия не планирует прибегать к использованию ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.