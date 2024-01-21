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Замминистра обороны Украины захотел отказа РФ от своего ядерного оружия

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Заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк заявил, что Россия должна отказаться от ядерного оружия.

Он отметил, что любое противостояние заканчивается за столом переговоров, это относится и к украинскому конфликту.

«Будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, а с другой — Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира», — сказал Гаврилюк в интервью изданию Der Tagesspiegel.

Он убежден, что Украина, должна «восстановить» границы 1991 года, а против России должны быть предприняты «превентивные механизмы».

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Ранее, 17 января, заместитель председателя комитета парламента республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус сказал, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что полуостров является частью ядерной державы. Таким образом он прокомментировал слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе, отставного офицера Бена Годжеса, который уверен в том, что кто контролирует Крым, тот и выиграет в конфликте.

15 января бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут пойти на применение ядерного оружия на Украине в попытках не допустить поражения украинской армии.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 29 сентября заявил, что некоторые считают трусостью вопрос об эскалации со стороны России или о применении ядерного оружия, а другая крайность состоит в том, что «не нужно делать ничего для помощи Украине, потому что это автоматически означает, что будет третья мировая война». По его мнению, ответ находится посередине между этими двумя позициями.

До этого, 1 марта, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил порталу Maverick News, что Россия не планирует прибегать к использованию ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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