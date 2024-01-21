Минобороны: ПВО сбила над Смоленской областью еще три БПЛА ВСУ

Над Смоленской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в воскресенье, 21 января, в российском Минобороны.

Как отмечается, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотников была пресечена около 1:30, все три дрона были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Предыдущая попытка атаки Смоленской области с помощью дронов была предпринята Киевом накануне поздно вечером, 20 января. Сообщалось, что около 23:50 был нейтрализован украинский беспилотник самолетного типа. Тогда же один беспилотник был уничтожен над территорией Тульской области.

В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Орловской областью. Инцидент произошел приблизительно в 22:30, а утром того же дня, около 06:30 БПЛА был ликвидирован над территорией Брянской области.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.