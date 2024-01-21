WP оправдала начало операции США против хуситов идеологическими причинами

Президент США Джо Байден по идеологическим причинам принял решение о начале ударов по йеменским хуситам. Об этом в субботу, 20 января, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в американской администрации.

«[Официальные лица США] признают, что не могут назвать дату окончания операции или дать оценку того, когда военный потенциал йеменцев будет в достаточной степени ослаблен», — говорится в материале.

Как уточняет WP, в настоящее время Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов активно работают над тем, чтобы перехватить поставки оружия из Ирана, которые используются хуситами.

«Углубляющийся цикл насилия (США в Красном море. — Ред.) — это неудача в достижении цели президента Байдена по прекращению побочных военных действий, вызванных войной Израиля против (палестинского радикального движения. — Ред.) ХАМАС в секторе Газа», — добавляет издание.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и назвала их нелегитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности.

Стороны продолжают наносить взаимные удары. 19 января, военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении ракетного удара по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе, центральное командование американских вооруженных сил подтвердило эту информацию.

Позднее телеканал Al Masirah сообщил, что объекты хуситов в городе Ходейда в Йемене вновь подверглись ударам США и Великобритании.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что силы США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене. Отмечается, что это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов.

В ночь на 20 января центральное командование США сообщило о новом ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене. Как указали в ведомстве, это сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.