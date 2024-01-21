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Россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россияне смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца. Соответствующий закон вступил в силу 21 января, сообщает ресурс Банка России «Финансовая культура».

«Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать заемщику полный перечень дополнительных услуг, которые он получил вместе с кредитом», — говорится в тексте документа.

При этом банки должны будут напоминать клиентам, что они могут отказаться от дополнительных услуг в течение месяца, ранее этот срок составлял 14 дней.

Отмечается, что благодаря изменениям заемщики смогут убрать ненужные им страховки и навязанные сервисы, из-за которых сейчас часто вынуждены переплачивать.

Кроме того, теперь банкам придется указывать полную стоимость займов на сайтах и в рекламе таким же шрифтом, как и ставку по кредиту.

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Ранее, 13 ноября, ЦБ предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов. В регуляторе отметили, что финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию о финансовом продукте и дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках.

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