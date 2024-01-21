Минимум четыре человека погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в Газе

По меньшей мере четыре человека погибли, 21 ранен в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с лагерем беженцев в Газе. Об этом 20 января сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

«Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы принял <...> четырех погибших и 21 раненого в результате израильского обстрела к востоку от лагеря беженцев Джабалия», — говорится в сообщении на странице общества в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день газета The Times of Israel написала, что ЦАХАЛ уничтожила крупное ракетное и оружейное производство палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что это произошло после достижения войсками Израиля «самой южной точки своего наземного наступления» в Газе.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате артиллерийских ударов ЦАХАЛ в ночь на 19 января по городу Хан-Юнис.

18 января премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Тогда же палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что с начала обострения ближневосточного конфликта число погибших в секторе Газа достигло 24,5 тыс.

ЦАХАЛ 18 января сообщила об уничтожении за сутки 60 бойцов ХАМАС. На севере сектора Газа войска ЦАХАЛ ликвидировали двух вооруженных бойцов палестинского движения, планировавших устроить засаду. Также был нанесен ряд воздушных ударов по целям, представлявшим угрозу войскам Армии обороны Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы, и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.