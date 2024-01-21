Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется оставить плацдарм на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки. Об этом 19 января заявил украинский солдат в беседе с Financial Times.

Как указал боевик, находящиеся на плацдарме части несут большие потери. При этом российская армия обладает преимуществом в живой силе. Ситуация на плацдарме оценивается как плачевная. Однако, когда ВСУ могут оставить плацдарм, не уточняется.

Между тем 20 января журналист Кристоф Ваннер заявил о тактических успехах РФ в селе Крынки Херсонской области.

18 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что ВСУ строят оборонительные сооружения и постепенно переходят к стратегической обороне на правом берегу Днепра. По его словам, попытки ВСУ осуществления активных действий против Вооруженных сил (ВС) России можно заметить в настоящее время и по ситуации в селе Крынки на левом берегу Днепра.

Представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк 16 января заявила, что украинским подразделениям всё сложнее давать отпор российским военным в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. По ее словам, в настоящее время солдаты ВС РФ продолжают наносить мощные удары по позициям украинской армии.

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра. Глава государства указал, что там Киев теряет не просто военнослужащих, а элиту — штурмовые отряды. По его словам, ВСУ «пихают людей на истребление» в Крынках, причем сами украинские военнослужащие говорят, что «это дорога в один конец». Это глупо и безответственно, считает президент. При этом он добавил, что потери России там санитарные, а Армии РФ выгодно, чтобы ВСУ направляли туда своих солдат.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.