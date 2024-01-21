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Трамп пригрозил Байдену уголовным преследованием

Трамп: Байдену несдобровать без президентской неприкосновенности
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Если за нынешним президентом США Джо Байденом не признают права на политическую неприкосновенность, то его смогут преследовать члены партии-противника, когда он сложит с себя полномочия. Такое заявление 20 января сделал его предшественник и главный оппонент в предвыборной гонке Дональд Трамп, выступая на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.

«Как пример: когда Байден отработает срок, будет ли у него список дел, за которые его можно преследовать? Без неприкосновенности (посмотрите на Гарри Трумэна: Хиросима — не самый добрый поступок, Нагасаки) он бы не стал делать этого, опасаясь обвинений оппонентов», — высказался Трамп.

Он также добавил, что любому главе государства нужна неприкосновенность, и подчеркнул, что, если бы его противники хотели ускоренного суда по уголовным делам, суд бы начался еще год назад. Всё происходящее Трамп назвал попыткой вмешаться в выборы, хотя все «знают, что он ничего не сделал».

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Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняли участие более 1,9 тыс. жителей США.

28 декабря госсекретарь американского штата Мэн Шенна Беллоуз заявила, что не может допустить Трампа до предварительных выборов Республиканской партии в регионе. Адвокаты экс-президента США и бизнесмена Дональда Трампа 2 января подали апелляцию на решение главного избирательного органа штата Мэн о недопуске Трампа к праймериз.

Верховный суд штата Мичиган 26 декабря отклонил иск о недопуске Трампа к выборам главы государства. Судья указал, что государственный секретарь штата не имеет полномочий по проверке правомочности первичных кандидатов в президенты.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принять участие в местных праймериз, так как ранее суд постановил, что Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году. Тогда, 6 января 2021 года, сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек. Впоследствии Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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