Россия должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после окончания украинского конфликта. Об этом заявил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel.

По его мнению, любой конфликт в конечном итоге заканчивается проведением переговоров. В данном случае, как считает Гаврилюк, будут подписаны соглашения между государствами, которые поддерживают Киев, и Москвой. Гаврилюк при этом настаивает, что такой документ обязан содержать пункт о том, что Россия должна отказаться от своего ядерного оружия.

В статье также указывается, что Гаврилюк серьезно рассчитывает на немецкие обязательства по поставкам крылатых ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Кроме того, как отмечает издание, украинский замминистра обороны хотел бы «видеть больше инвестиций с Запада в производство оружия в своей стране».

19 января польский политик Олаф Сволкень сообщил, что граничащая с Украиной Польша всё активнее продвигает идею о начале ядерной войны с РФ, пропагандируя абсурдные и угрожающие ядерным Армагеддоном тезисы о необходимости «победы над Россией». Как подчеркнул Сволкень, польские власти могут лишь подчиняться русофобским настроениям.

До этого, 15 января, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут пойти на применение ядерного оружия на Украине в попытках не допустить поражения украинской армии. По мнению эксперта, это связано с личной заинтересованностью вашингтонских элит в том, чтобы не проиграть предстоящие осенью выборы президента США и таким образом избежать ответственности за свои действия. Аналитик отметил, что в случае поражения в ближайшее время ВСУ для американского лидера Джо Байдена сложится негативная ситуация.

9 января телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, на это указывают интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось, а западные сторонники удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, где Россия остановится на Украине во время специальной военной операции (СВО), заявил, что дело заключается в гарантиях безопасности народов РФ. Президент отметил, что это очень сложный вопрос, но Россия продолжит защищать своих людей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.