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Диетолог Круглова перечислила полезные свойства личи

Диетолог Круглова: в двухстах граммах личи содержится дневная норма витамина С
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Фото: Global Look Press/Salim
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Китайский фрукт личи низкокалориен и его можно включать в рацион худеющих, также в нем простые и сложные углеводы, дающие долгое ощущение сытости. Эти и другие полезные и вредные свойства продукта перечислила врач-диетолог Наталья Круглова в воскресенье, 21 января, в ходе беседы с радио Sputnik.

Содержащиеся в плодах пищевые волокна не дают скачок сахара в крови. Они крайне полезны и необходимы для питания микробиоты кишечника.

«Двести граммов личи покрывают дневную норму витамина С <…> Также личи содержит витамины группы В, в частности, В6, В2, В3 и В9. В небольшом количестве в состав плода входит витамин Е. Еще в личи есть немного железа, магния, фосфора, калия и меди», — рассказала Круглова.

При этом нельзя есть незрелые плоды, так как они способны вызывать вздутие, нарушение стула, отрыжку и даже изжогу. Спелость можно определить по насыщенности оттенка плода и его мягкости. С осторожностью употреблять китайский фрукт в пищу следует людям с гастродуоденитом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

«В день можно съедать примерно 200–250 граммов личи. Это вполне безопасная доза. Но наряду с личи в рационе должны присутствовать и другие фрукты», — добавила диетолог.

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