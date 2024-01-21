Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 320 своих боевиков на донецком направлении. Об этом сообщило в субботу, 20 января, Минобороны РФ.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20», — указали в российском военном ведомстве.

Кроме того, МО РФ уточнило, что российские артиллеристы также ликвидировали технику 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Отмечается, что на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подразделения российской группировки войск «Юг» при поддержке огня артиллерии отразили сразу четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровки в ДНР.

Также ведомство добавило, что военнослужащие ВС РФ успешно нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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