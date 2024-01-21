Глава Wildberries Бакальчук прокомментировала пожар на складе под Петербургом

Wildberries круглосуточно работает над скорейшим восстановлением логистики и выполнением всех обязательства. Об этом 20 января сообщила основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

Она впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах под Санкт-Петербургом. Видеообращение Бакальчук было опубликовано в Telegram-канале «WB на связи!».

«Большое искреннее спасибо всем за слова поддержки: нашим партнерам, нашим продавцам и нашим клиентам. Самое главное, что все живы», — сказала она.

Бакальчук назвала пожар огромным испытанием для нее лично и для компании. Она поблагодарила за слова поддержки партнеров, продавцов и клиентов Wildberries. По ее словам, маркетплейс станет сильнее и «с честью пройдет этот путь».

О пожаре на складе Wildberries в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга сообщалось 13 января. Пламя распространилось на 70 тыс. кв. м, склад обрушился, и товары были уничтожены. Возгоранию был присвоен максимальный ранг сложности. Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение на следующий день. Никто не погиб, однако пострадали два человека. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Wildberries сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию.

18 января стало известно, что в главный офис Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы.

19 января в пресс-службе маркетплейса сообщили «Известиям», что вопрос страхования сгоревшего склада Wildberries в Шушарах не влияет на обязательства компании перед партнерами.