Рейтинг партии Шольца рекордно обвалился до 13% впервые за четыре года
Рейтинг правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит действующий канцлер Олаф Шольц, обвалился до рекордно низкого уровня — свой голос за нее готовы отдать лишь 13% от общего числа населения. К такому выводу 20 января в результате опроса по заказу газеты Bild am Sonntag пришли специалисты социологического института INSA.
Первое место с СДПГ делит входящая в правящую коалицию партия «Зеленые». Лидирует по популярности оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него готовы проголосовать 30% опрошенных граждан. Правящие партии суммарно едва превосходят данный показатель, достигнув 31% голосов.
Известно, что 76% респондентов недовольны работой Шольца на посту канцлера Германии. Накануне его правительство обвинили в идеологическом расколе общества. 64% опрошенных заявили, что, по их мнению, политика федерального правительства «имеет тенденцию к усугублению» общественного раскола в стране. Отсутствие влияния на эти факторы находят только 18%.
Ранее, 15 января, кандидат экономических наук, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак допустил, что митинги фермеров в Германии могут ускорить процесс смены Шольца на посту канцлера ФРГ. Политолог указал, что одной из важнейших причин «тяжелой судьбы» фермеров и металлургов, а также сотрудников химической промышленности и других предприятий, которые закрываются в ФРГ, является поддерживаемая государством политика США в отношении РФ.
До этого, 14 января, издание Bild опубликовало данные исследования института INSA, согласно которым более 70% опрошенных немцев оказались недовольны работой Шольца. Кроме того, по данным исследования, работой федерального правительства недовольны 76% опрошенных, оно устраивает только 17% граждан. По данным института, это худший показатель правящей коалиции с начала ее работы в декабре 2021 года.
3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.