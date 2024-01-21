Эксперт перечислил варианты очистки машины от наледи зимой

Заледеневший автомобиль не стоит очищать при помощи специальных скребков или щеток, это приведет к повреждениям на транспортном средстве. Об этом в воскресенье, 21 января, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Первая ошибка — это использование любых щеток или скребков, которые повреждают лакокрасочное покрытие», — указал он.

При этом, по словам Шапарина, автомобильные стекла прочнее лака кузова, поэтому они не так сильно могут повредиться при попытках убрать с них ледяную корку.

В качестве второй ошибки эксперт выделяет старания отогреть авто с помощью горячей воды. Делать этого не стоит, так как стекло машины сразу же может треснуть ввиду резкого перепада температур.

«Лучше всего для избавления от наледи использовать электрообогрев лобового стекла при его наличии», — отметил Шапарин.

Как резюмировал автоэксперт, самым правильным вариантом очистки машины от льда будет считаться включение обогрева «лобового стекла для обеспечения видимости», затем заезд транспортного средства в теплый бокс с дальнейшей мойкой высокого давления.

26 декабря вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр рассказал о необходимости включения кондиционера автомобиля в зимнее время, чтобы избежать в дальнейшем необходимости его серьезного ремонта. По словам Хайцеэра, наиболее подвержены поломкам подшипники, трубки и уплотнители кондиционера. Кроме того, сломаться может компрессор, который является самой дорогой частью устройства. Выход данных деталей из строя приводит к разгерметизации системы и дорогому ремонту, отметил специалист.