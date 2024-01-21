Российские саперы обезвредили опасные предметы в Артемовске

Российские саперы продолжают работу по обезвреживанию опасных предметов в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

«Работа у нас такая сложная. Ничего, мы же сюда для этого пришли, чтобы защищать свою Родину», — поделился один из военнослужащих.

Отмечается, что военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии уничтожают оставленные на улицах мины, ликвидируют неразорвавшиеся снаряды, снимают растяжки. Инженеры разминируют и здания. Внутри спокойно перемещаться пока невозможно. В некоторых помещениях военные проделывают новые пути, взрывая перегородки.

«Нас попросили держаться на отдалении. Вот замыкает группу бронеавтомобиль. И кажется, впереди что-то нашли. Сейчас все отходят подальше», — рассказал корреспондент.

К месту обнаружения опасного предмета отправили кинолога с собакой. Найденную мину было решено уничтожить на месте, подорвав.

«Накладная шашка подрывает противопехотную мину. Надо за машиной подождать возможный разлет осколков. После этого продолжать движение», — указал корреспондент.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что военнослужащие инженерно-саперных и сотрудники инженерно-технических подразделений Росгвардии с начала спецоперации обезвредили свыше 320 тыс. взрывоопасных предметов. Отмечается, что за год в зоне проведения СВО силами более 63 тыс. групп разминирования Росгвардии было проверено 12,5 тыс. км маршрутов движения войск и 19 тыс. объектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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