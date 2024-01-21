Эксперт развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона

Использование зарядки, которая не является для мобильного устройства «родной», не принесет ей никакого вреда. Такое мнение в воскресенье, 21 января, высказал в беседе с агентством «Прайм» преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Так, имеющийся дома адаптер наравне с чужим зарядным шнуром будут заряжать, исходя из мощностей самого телефона. Если смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а в наличии 33-ваттный адаптер питания, то потребуется больше времени на зарядку, но тем не менее сделать это удастся.

«Телефон не «перезарядится» при выборе более мощной зарядки. Смартфон просто не сможет взять больше, чем предусмотрел производитель», — рассказал специалист Шутов.

При этом крайне не рекомендуется использовать довольно бюджетные зарядки и те, у которых отсутствуют сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, так как это приведет к быстрому износу и нагреву аккумулятора.

16 января появились результаты исследования, которые показывают, что практически каждый второй респондент (56%) проводит не менее трех–четырех часов в телефоне на ежедневной основе. На втором по популярности месте — пользователи с продолжительностью сеанса в пять–шесть часов, таких респондентов 19% со всей России. Более семи часов в телефоне проводят только 9% россиян, а меньше часа — еще меньше, только 5%.

В августе минувшего года компания Apple предупредила пользователей iPhone, что спать рядом с заряжающимся устройством может быть опасно. Пользователям не рекомендуется соприкасаться с подключенным смартфоном, адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, класть их под одеяло или подушку. Их следует хранить в хорошо проветриваемых помещениях.

В компании отметили, что несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества.