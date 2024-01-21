Терапевт рассказала о питании в период простуды

Терапевт Надежда Чернышова 20 января рассказала, каким должно быть питание во время болезни.

В беседе с RT она отметила, что во время болезни обычно снижается аппетит, поэтому «насильно нагружать» ЖКТ не нужно. Это связано с тем, что организм экономит силы. В связи с этим пища должна быть легкоусвояемой.

Чернышова призвала не есть во время простуды тяжелые, жирные, мясные блюда, копчености, маринады и маринованные овощи. По ее словам, лучше включить в рацион молочные блюда, яйца, фарш из мяса птицы. При этом порции должны быть небольшими, а питание — разнообразным. Терапевт посоветовала употреблять много жидкости, чтобы быстрее выводить из организма возбудителей болезни, а также продуцируемые ими токсины и вредные вещества.

Как указала Чернышова, лучше всего во время болезни пить много простой теплой воды без сахара. Для разнообразия она предложила добавлять в воду лимон, отвар клюквы, малины или липового цвета.

Ранее, 17 января, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что в период болезни организму требуется большое количество энергии, поэтому больному следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной и жареной пищи, поскольку это сложная для переваривания пища.