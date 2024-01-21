Президент Сербии предрек рост ВВП страны к 2027 году

Президент Сербии Александр Вучич 20 января заявил, что Валовой внутренний продукт (ВВП) страны к 2027 году может достигнуть €100 млрд.

Он отметил, что в 2012 году ВВП Сербии составлял около €33 млрд.

«По итогам предстоящего периода, в 2027 году, если мы добьемся успеха и осуществим всё, что задумали, то, в соответствии с оценками МВФ, наш ВВП составит €92,7 млрд. Мы надеемся на несколько более благоприятные геополитические условия, и при больших инвестициях мы могли бы достигнуть и €100 млрд», — сказал Вучич в ходе презентации плана развития страны «Сербия-2027 — скачок в будущее».

Как указал сербский лидер, в 2025 году средняя зарплата по стране будет составлять €1 тыс., в настоящий момент этот показатель находится на уровне €836. Он считает, что к декабрю 2027 года удастся достигнуть средней заработной платы по стране в €1,8 тыс.

По словам Вучича, страна в предстоящий период с дополнительными усилиями продолжит свой европейский путь, сохраняя отношения со своими традиционными партнерами, а также оберегая свободу и независимость.

Ранее, 30 декабря, Вучич заявил, что Сербия будет продолжать путь в ЕС и хранить дружеские отношения с Россией и Китаем. По его словам, страна не намерена ради «чьего-то удовлетворения» вводить санкции.