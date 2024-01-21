На трассе М-7 «Волга» в Татарстане развернули мобильные пункты питания

На трассе М-7 «Волга» в Республике Татарстан ввиду непогоды развернули мобильные пункты питания на стоянках, а также в местах скопления водителей. Об этом 20 января сообщила «Известиям» госкомпания «Автодор».

Как уточняется, на участке от границы с Республикой Чувашия до 757-го км трассы М-7 «Волга» в Республике Татарстан водителей в настоящее время обеспечивают горячим питанием, питьевой водой, а также средствами первой необходимости.

Кроме того, по информации «Автодора», после обеспечения автомобилистов всем необходимым на одной стоянке местные дорожники следуют дальше и оказывают помощь водителям на других участках снежного плена.

В «Автодоре» добавили, что в Татарстане из-за обильного количества снега на федеральных автодорогах в данный момент работает 270 единиц рабочей техники. Всего за сутки было израсходовано более 2 тыс. т песко-соляной смеси.

Ранее в этот день сообщалось, что МЧС России развернуло пункт обогрева с питанием на 720-м км трассы М-12 «Восток» в Татарстане. Помимо этого, отмечалось, что на автодороге М-7 «Волга» начали работу 43 стационарных пункта обогрева и питания.

19 января движение по трассе М-12 «Восток» на территории Республики Татарстан вновь было перекрыто для всех видов транспорта из-за плохих погодных условий. В пресс-службе «Автодора» объяснили, что из-за холмистой местности снег на дорогу метет с полей, засыпая ее в считаные минуты.

Также глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что специальные снегозащитные ограждения планируется установить на трассе М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань.

17 января «Автодор» сообщал, что из-за сильного снегопада с ветром было перекрыто движение по трассе М-12 от Канаша до Шали. Вечером того же дня движение на участке 684–836-го км открыли в обоих направлениях.