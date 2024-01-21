Синоптики пообещали москвичам гололедицу и до –12 градусов 21 января
Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –12 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в воскресенье, 21 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –12…–10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –18.
В Московской области прогнозируют от –15 до –10 градусов, ночью похолодает до –20, местами до –25.
Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 3–8 м/c.
Атмосферное давление составит 758–761 мм ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 20 января сообщил, что в столице на выходных ожидается облачная погода, но с частыми прояснениями, а температура будет комфортной.
19 января Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.