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В ходе обстрела базы на западе Ирака могли пострадать военные из США

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Фото: Al Hadath
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В результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака могли пострадать несколько американских военных. Об этом 20 января сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на центральное командование Пентагона.

«Ряд американских военнослужащих проходят обследование на предмет черепно-мозговых травм. По меньшей мере один иракский военный был ранен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по базе было выпущено несколько баллистических ракет, часть из которых успешно была перехвачена системами противовоздушной обороны. Остальные поразили конечную цель. В настоящий момент специалистами проводится оценка ущерба.

Об обстреле военной базы стало известно ранее в тот же день. Всего было выпущено 20 ракет.

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Уточняется, что ответственность за атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

Ранее, 18 января, канал Al Arabiya сообщил об уничтожении беспилотника рядом с базой США в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Иных подробностей не приводилось.

До этого, 14 января, вооруженные группировки в составе шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили о проведенных атаках на три американские базы в Сирии и Ираке.

11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в этих двух странах выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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