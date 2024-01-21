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В Германии сообщили об острой нехватке боевиков ВСУ

Die Welt: ВСУ приходится оставлять свои позиции из-за нехватки солдат
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют свои позиции ввиду острого недостатка нужного количества военных в составе. Об этом 20 января заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Die Welt.

«Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск», — указал Ваннер.

Как отметил немецкий журналист, из-за нехватки солдат «постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать», чтобы ВСУ имели возможность защитить остальную местность.

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В тот же день Ваннер заявил, что Российская армия добилась успеха на донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Помимо этого, он отметил тактические успехи РФ в селе Крынки Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

В тот же день американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменуют серьезный перелом в конфликте.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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