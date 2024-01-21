На Украине подрались глава военной администрации и мэр
На Украине в городе Ромны Сумской области около мемориала воинам подрались мэр Олег Стогний и глава военной администрации населенного пункта Денис Ващенко. Об этом в субботу, 20 января, сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Как уточняется в материале, конфликт произошел у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести.
После того как Стогний предоставил отрицательный ответ, диалог начал идти на повышенных тонах, подчеркивает издание. Затем Ващенко попытался схватить мэра города за руку, и началась драка.
Ранее, 7 ноября, сообщалось, что в ресторане украинского города Винницы подрались работники военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) с военнослужащими армии страны из-за песен Михаила Круга. Как отмечалось, в результате потасовки трое мужчин были госпитализированы.