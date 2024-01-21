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NASA потеряло связь с марсианским вертолетом Ingenuity во время 72-го полета

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Фото: Global Look Press/NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via CN
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) потеряло связь с беспилотным вертолетом Ingenuity, находящимся с миссией на Марсе. Соответствующая информация следует из заявления, опубликованного на сайте управления 19 января.

«18 января вертолет NASA Ingenuity на Марсе совершил 72-й полет на красной планете. Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом (Perseverance. — Ред.) прервалась раньше времени, до посадки», — говорится в сообщении NASA.

Отмечается, что полет был запланирован как кратковременная проверка систем вертолета после незапланированной посадки в результате предыдущего полета. По данным, полученным марсоходом от вертолета, аппарат смог подняться на высоту в 12 м. Сейчас NASA анализирует доступные данные и рассматривает возможные шаги по восстановлению связи с Ingenuity.

«Марсианские гонки»: Китай дышит в спину США
14 мая спускаемый аппарат «Тяньвэнь-1» приземлился на равнине северного полушария Марса, что ознаменовало успех первой миссии Китая по посадке марсохода.

Аппарат Ingenuity доставили на Марс на борту марсохода Perseveranсe в феврале 2021 года. Отмечалось, что с помощью вертолета NASA планируется изучать те районы, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также создавать трехмерные карты поверхности планеты и решать другие научные задачи. Считается, что подобные дроны смогут проникать удаленно в марсианские пещеры, где возможно найти следы жизни, которая могла существовать в далеком прошлом.

19 апреля 2021 года беспилотным вертолетом был совершен первый полет на высоту 3 м, он продолжался всего 39,1 секунды. В декабре 2021 года сообщалось о 18 успешных полетах Ingenuity. Вертолет находился в воздухе 124,3 сек, пролетев 230 м.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, — это первый аппарат, который провел полет на другой планете. Во время пятого полета 7 мая аппарат переместился уже на 129 м и впервые высадился в новом месте.

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