Житель Ясиноватой пострадал в результате обстрела ВСУ

После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ясиноватой ранен местный житель. Об этом 20 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 января по состоянию на 23:45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: в н.п. Ясиноватая по ул. Котовского, 61, ранен мужчина 1983 года рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее в этот день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что несколько мирных жителей получили ранения в результате обстрелов ВСУ. В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВФУ выпустили по Горловке сначала 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), затем еще пять ракет и 12 кассетных снарядов калибра 155 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.