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ЦАХАЛ обнаружила туннель для удержания заложников в Хан-Юнисе

ЦАХАЛ обнаружила в Хан-Юнисе туннель, в котором удерживали заложников
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces/Handout
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Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис туннель, в котором, исходя из их данных, боевики палестинского движения ХАМАС удерживали заложников. Об этом в субботу, 20 января, рассказал официальный представитель военной структуры Даниэль Хагари.

Комнату, где ранее содержались заложники, обнаружили на глубине 1 км 20 м. По словам Хагари, в туннеле были взрывные устройства и взрывозащитные двери.

«Мы нашли пять узких тюремных камер, каждая с туалетом и матрасом и закрытая решеткой. Согласно имеющимся у нас свидетельствам, в этом туннеле в разное время в жестоких условиях удерживалось около 20 заложников», — заявил спикер в ходе брифинга.

Как передает издание The Times of Israel, вход в туннель был найден в доме одного из командиров ХАМАС и уничтожен.

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18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжаться до полного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы. По его словам, победа займет долгие годы и месяцы, однако Израиль намерен добиться этой победы.

В тот же день президент Израиля Исаак Герцог сказал, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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