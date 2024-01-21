Умер актер из «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов

Актер Алексей Сдобнов скончался в возрасте 57 лет. Об этом 20 января сообщил Пятый канал со ссылкой на концертного директора артиста Наталью Бочарову.

Отмечается, что он умер в ночь с 12 на 13 января. Тело актера было найдено в его машине.

По словам бывшей супруги Виктории Маргеловой, артист страдал от проблем с сердцем.

Широкую известность Сдобнову принесли роли в сериалах «Притяжение», «След», «Склифосовский-8», «Беспринципные-3» и «Чикатило. Финальный сезон».