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NBС News заявил о потере конгрессменами США уверенности в Нетаньяху

NBC News: произраильские конгрессмены США теряют уверенность в Нетаньяху
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Фото: REUTERS/MENAHEM KAHANA/Pool
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Конгрессмены США, занимающие важные позиции в сфере национальной безопасности страны, стали терять свою уверенность в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Об этом в субботу, 20 января, сообщил американский телеканал NBC News.

«Произраильские «ястребы» в обеих партиях на Капитолийском холме бьют тревогу о том, что они теряют доверие к премьер-министру [Израиля] Биньямину Нетаньяху и его действиям в войне против (палестинского радикального движения. — Ред.) ХАМАС», — указывается в материале.

Как подчеркивает телеканал, от американских законодателей уже давно слышно критику в адрес проводимой Нетаньяху политики, которая привела к разрушениям зданий в секторе Газа, а также гибели тысяч палестинских граждан.

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18 января сообщалось, что президент США Джо Байден видит урегулирование палестино-израильского конфликта в поддержке независимости Палестины, а это идет вразрез с позицией Нетаньяху.

В тот же день президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что израильтяне не готовы выбирать между мирными решениями на фоне продолжающегося вооруженного противостояния. По его словам, ХАМАС необходимо искоренить, чтобы «обеспечить лучшее будущее для палестинцев».

Также Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать операцию в Газе до полного разгрома ХАМАС, боевые действия продолжатся еще многие месяцы.

При этом палестинское информационное агентство WAFA 18 января сообщило, что с начала обострения ближневосточного конфликта число погибших в Газе достигло 24,5 тыс.

Газета The Times of Israel 17 января написала о том, что Нетаньяху спрогнозировал продолжение палестино-израильского конфликта вплоть до 2025 года. Также он поручил продолжать оказывать финансовую помощь жителям приграничных районов Израиля, которые пока не могут вернуться в свои дома.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства Палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков ХАМАС.

2 января стало известно, что ХАМАС решило приостановить все переговоры по освобождению заложников, а также по перемирию или прекращению огня в секторе Газа. По данным телеканала Al Arabiya, такое решение руководители движения приняли после взрыва в пригороде ливанской столицы Бейрута.

30 декабря премьер-министр Израиля заявил, что военные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

До этого, 8 декабря, США в Совете Безопасности (СБ) ООН наложили вето на проект резолюции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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