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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Смоленской областью

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Фото: РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Смоленской области. Об этом 21 января сообщили в Минобороны РФ.

«20 января около 23:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что был нейтрализован украинский беспилотник самолетного типа.

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В тот же день средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Орловской областью. Инцидент произошел приблизительно в 22:30 мск.

Около 06:30 мск БПЛА был ликвидирован над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что аппарат был сбит над Клинцовским районом. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Днем ранее над Брянской областью было нейтрализовано три украинских беспилотника. При уничтожении одного из них произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, загорелись четыре резервуара с бензином. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС России по Брянской области и всех оперативных служб.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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