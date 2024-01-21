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В США указали на глупый вид Зеленского во время форума в Давосе

Журналист Хайфон: Зеленский выставил себя в глупом свете при визите в Швейцарию
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
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Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе смотрелся глупо, в очередной раз упрашивая страны Запада оказать Киеву помощь. Об этом 19 января сообщил журналист Дэнни Хайфон в своем YouTube-канале.

«На Всемирном экономическом форуме в Давосе <…> Зеленский выставил себя полным дураком», — констатировал Хайфон.

Кроме того, по словам журналиста, Зеленский в Давосе активно пытался убедить зарубежных бизнесменов в том, что финансирование Украины будет действительно успешным капиталовложением.

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17 января Зеленский пожаловался в Давосе, что на Украине есть дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов. Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

После этого бывший советник госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works отметил, что Зеленский в Давосе выглядел так, словно намекал на предательство странами Запада Киева. Как отметил полковник в отставке, обида украинского лидера на Запад прослеживалась, в частности, в языке тела Зеленского во время прохождения форума.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и указал на то, что, «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год. По его словам, США не оставляют попыток осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных, но подобные действия западных союзников только затягивают конфликт.

В тот же день американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

До этого, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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