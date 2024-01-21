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В Госдуму внесли проект о расторжении соглашения с Британией о рыболовстве

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Соответствующий документ был размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента 20 января.

Соглашение было заключено в 1956 году между СССР и Великобританией и подразумевало, что британским судам разрешено вылавливать рыбу в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Также корабли могли свободно плавать и становиться на якорь в этих водах.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что соглашение имеет преимущественно одностороннюю направленность, соразмерные выгоды для России в нем отсутствуют. Также, принимая во внимание решение Великобритании 15 марта 2022 года прекратить режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле в отношении РФ, денонсация документа не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для РФ.

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Ранее в этот день российское правительство одобрило запрет в отношении Великобритании заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря.

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